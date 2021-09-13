На Сумщине авто с детьми врезалось в грузовик

Легковой автомобиль двигался, не включив фары. Он совершил столкновение с грузовиком. Трех детей доставили в больницу.

На автодороге Батурин-Конотоп-Сумы в пгт Николаевка произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области

"Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ 2109, под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН. Оба авто получили значительные механические повреждения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали водитель и пассажиры легкового авто - дети 12-ти, 10-ти и четырех лет. Детей госпитализировали.

Открыто уголовное производство.