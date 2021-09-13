Настю Каменских вновь сравнили с Кардашьян из-за снимка с обнаженными ягодицами

Звезда показала идеальное утро.
Певица Настя Каменских с огромным удовольствием разогревает своих фанатов. Делает она это с помощью пикантных кадров, какие регулярно появляются на ее странице в инстаграме, передает 24 Канал.
На фото, которое Настя Каменских выложила в инстаграме, певица позирует в нижнем белье. Сделанный кадр в ванной со спины, поэтому каждый ее подписчик имел возможность наслаждаться упругими ягодицами 34-летней певицы.
Неудивительно, что кадр за считанные часы собрал десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Мы традиционно оставляем лучшие из них для тебя:
- «Красотка»;
- «Новая Ким»;
- «Ты прекрасная»;
- «Шикарная фигура»;
- «Чудесная панорама»;
- «Настя, ты просто огонь»;
- «Ягодицы отличные»;
- «Потапу повезло».