Настю Каменских вновь сравнили с Кардашьян из-за снимка с обнаженными ягодицами

Звезда показала идеальное утро.

Певица Настя Каменских с огромным удовольствием разогревает своих фанатов. Делает она это с помощью пикантных кадров, какие регулярно появляются на ее странице в инстаграме, передает 24 Канал.

На фото, которое Настя Каменских выложила в инстаграме, певица позирует в нижнем белье. Сделанный кадр в ванной со спины, поэтому каждый ее подписчик имел возможность наслаждаться упругими ягодицами 34-летней певицы.

Неудивительно, что кадр за считанные часы собрал десятки тысяч лайков, а также безумное количество комментариев. Мы традиционно оставляем лучшие из них для тебя:

- «Красотка»;

- «Новая Ким»;

- «Ты прекрасная»;

- «Шикарная фигура»;

- «Чудесная панорама»;

- «Настя, ты просто огонь»;

- «Ягодицы отличные»;

- «Потапу повезло».







