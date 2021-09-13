Песков прокомментировал политическую интеграцию России и Беларуси

Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна. Страны поднимут соответствующий вопрос, если это будет отвечать их интересам.

Об этом пишет TACC.

"Политическая интеграция России и Белоруссии теоретически возможна, если будет отвечать интересам обеих стран", - заявил Песков.

Также он добавил, что реализация 28 программ, которые были согласованы во время встречи президента Российской Федерации Владимира Путина и Лукашенко нуждаются в "титанической работе" и принятии ряда подзаконных актов.