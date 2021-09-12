В Хмельницкой области утонуло авто с пассажиром (видео)

В Хмельницкой области утонуло авто с пассажиром

В Хмельницька области спасатели достали из пруда автомобиль, в котором находился погибший мужчина. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 12 сентября.

Указано, чо накануне в 17:30 на пункт связи пятой Государственной пожарно-спасательной части города Каменец-Подольский поступило сообщение о том, что в результате ДТП вблизи села Приворотье Второе автомобиль Ford Focus съехал с дороги в пруд и утонул.

На месте происшествия было установлено, что транспортное средство находится на расстоянии около пять метров от берега и на глубине три метра. Также выяснилось, что на момент аварии в машине находилось три человека - водитель и двое пассажиров.

"После падения машины в воду 38-летний водитель выбрался наружу, а еще одного 38-летнего пассажира с утонувшей машины спас свидетель аварии, который сразу бросился на помощь пострадавшим", - говорится в сообщении.

Водолазы спустились на дно водоема, присоединили тросы к автомобилю, после чего с помощью крана машину подняли на поверхность. При осмотре салона автомобиля было обнаружено тело мужчины.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.