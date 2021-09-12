У берегов Японии столкнулись два судна, есть жертвы

Небольшое рыбацкое судно после столкновения перевернулось. Два рыбака погибли, один пропал без вести, 12-летнего мальчика спасли.

У берегов префектуры Нагасаки в Японии столкнулись грузовой корабль и небольшое рыбацкое судно. В результате происшествия погибли два человека, один человек числится пропавшим без вести, еще один травмирован. Об этом сообщает Republic World.

Столкновение произошло в 3:30 утра воскресенья, 12 сентября. В результате небольшой корабль перевернулся. На его борту находилось четверо человек.

Погибли два 68-летних мужчины, 71-летний пропал без вести. 12-летнего мальчика, получившего травму, спас проходивший корабль.

Причина столкновения еще не установлена.