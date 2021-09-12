Гнабри рискует пропустить матч Лиги чемпионов с Барселоной

У немецкого вингера возникли проблемы со спиной.

Атакующий полузащитник мюнхенской Баварии Серж Гнабри получил повреждение в матче четвертого тура чемпионата Германии против Лейпцига (4:1).

Футболист вышел на поле в стартовом составе, однако уже в конце первого тайма его заменили на Джамала Мусиалу.

У Гнабри возникли проблемы со спиной, сообщает Mundo Deportivo. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое поможет определить степень повреждения.

Отмечается, что Гнабри может пропустить матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с Барселоной, который состоится 14 сентября.

Напомним, в текущем сезоне 26-летний немец провел за мюнхенцев шесть матчей во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативные передачи.

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