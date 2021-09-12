Под Одессой ребенка парализовало после укуса клеща

Дмитрий Лещенко госпитализирован в реанимационное отделение областной детской клинической больницы.

Школьник из Одесской области попал в реанимацию после укуса энцефалитного клеща. Об этом сообщает Думская со ссылкой на жительницу Черноморска Анну Гуменную в воскресенье, 12 сентября.

По ее словам, 12-летний школьник из поселка Александровка Дмитрий Лещенко госпитализирован в реанимационное отделение областной детской клинической больницы - его парализовало в результате отека мозга.

"Сейчас снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжелое и длительное будет", - рассказала Гуменная.