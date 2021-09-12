Холифилд: Рефери не должен был останавливать бой с Белфортом

Американец остался недоволен судейством в поединке с экс-чемпионом UFC.

Экс-чемпион мира в двух дивизионах Эвандер Холифилд прокомментировал поражение в поединке против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Витора Белфорта.

Легендарный американский боксер проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

"Я не пострадал в этом бою. Не было ни одного удара, который бы потряс меня. Да, Белфорт действительно силен. Он донес удар и я упал. Грустно немного, но что есть, то есть.

Я думаю, что это была плохая остановка. Рефери не следовало заканчивать поединок так быстро. Вполне возможно, у Белфорта есть будущее в боксе. Понятно, что мне сложно боксировать после такого простоя. Моя главная ошибка в том, что япозволил ему подойти слишком близко", - цитирует американца Bad Left Hook.

Напомним, Холифилд вышел на ринг впервые с 2011 года. В активе американца 44 победы (29 - нокаутом), 11 поражений и две ничьи. Белфорт в ММА одержал 26 побед и потерпел 14 поражений.

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