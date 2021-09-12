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США удалили свою систему ПРО из Саудовской Аравии, несмотря на атаки хуситов

  3   0 12.09.2021, 15:02 | Новости, Мир
США удалили свою систему ПРО из Саудовской Аравии, несмотря на атаки хуситов

США удалили свою самую современную систему противоракетной обороны и батареи Patriot из Саудовской Аравии. Это произошло, несмотря на то, что королевство продолжало подвергаться воздушным атакам со стороны йеменских боевиков-хуситов.

Об этом сообщает Associated Press.

Передислокация системы ПРО с авиабазы принца Султана возле Эр-Рияда произошла, когда арабские союзники Америки в Персидском заливе нервно наблюдали за хаотичным выводом американских войск из Афганистана, включая их эвакуацию в последний момент из осажденного международного аэропорта Кабула.

В то время как десятки тысяч американских войск остаются на Аравийском полуострове в качестве противовеса Ирану, арабские страны Персидского залива беспокоятся о планах США на будущее, поскольку их вооруженные силы ощущают растущую угрозу в Азии, которая требует такой противоракетной обороны. Напряженность остается высокой, поскольку переговоры в Вене, похоже, зашли в тупик из-за провала ядерной сделки Ирана с мировыми державами, что повышает опасность будущих конфронтаций в регионе.

Авиабаза принца Султана, расположенная примерно в 115 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда, разместила несколько тысяч американских военнослужащих после ракетно-беспилотной атаки 2019 года на центр добычи нефти королевства. Это нападение, хотя и заявлено йеменскими повстанцами-хуситами, похоже, вместо этого было совершено Ираном, согласно экспертам и оставленным физическим обломкам. Тегеран отрицает факт нападения, хотя в ходе январских учений иранские военизированные формирования использовали аналогичные беспилотники.

К юго-западу от взлетно-посадочной полосы авиабазы на территории площадью 1 квадратный километр американские войска разместили ракетные батареи Patriots, а также один передовой терминал высотной обороны THAAD, который может уничтожать баллистические ракеты на большей высоте, чем Patriots.

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