Конфликт между двумя водителями на дороге спровоцировал драку, в которой приняли участие пассажиры маршрутки.

В Николаеве пассажиры маршрутки избили водителя фуры, у которого до этого произошел конфликт с водителем пассажирского автобуса. Об этом пишут Новости-N.

В сообщении говорится, что двое водителей "не поделили дорогу". Когда же маршрутка остановилась, ее догнала фура и прижала к остановке. Тогда же словесный конфликт перешел в драку.

Водитель DAF выскочил из кабины, прибежал к маршрутчику и несколько раз брызнул из газового баллончика ему в лицо.При этом газ попал в салон, где находились пассажиры. После этого они выбежали на улицу и избили водителя фуры.

"Он пытался спрятаться от разьяренных пассажиров маршрутки в своем авто, но его достали и оттуда", - сообщает портал.

Пострадала также часть обшивки грузовика.

Остановить избиение водителя грузовика удалось лишь прибывшим полицейским.

Водителя DAF госпитализировали. У него подозревают сотрясение головного мозга. В больницу также доставили маршрутчика с ожогами глаз и слизистых оболочек рта и носа. Еще во время драки пострадали двое пассажиров.