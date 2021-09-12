Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

10:34

Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине растет: Минздрав обновил данные

10:07

Пассажиры маршрутки избили водителя фуры

09:35

За сутки в Украине зафиксировали 2 196 новых COVID-случаев

09:08

Боевики усилили обстрелы на Донбассе, в рядах ООС потери: двое погибших, 10 раненых

08:36

Холифилд проиграл уже в первом раунде после своего возвращения

08:09

В Китае выявлен новый очаг заражения коронавирусом

07:10

Белорус попал в тюрьму из-за анекдота про Лукашенко

06:11

Онкологи рассказали, с какого возраста нужно проверяться на рак

05:12

В США тестируют новый пикап VW Amarok

04:13

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения вышли вместе на красную дорожку

03:05

Экс-глава Минздрава Франции предстанет перед судом за заявления о COVID-19

02:06

Джошуа: У меня не было и мысли отказаться от боя с Усиком

01:07

Медики назвали целебные свойства шоколада

00:08

Немцы создали электромобиль, способный читать мысли

23:03

В Одесской области в райотделе полиции нашли труп

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине растет: Минздрав обновил данные

  2   0 12.09.2021, 10:34 | Новости, Общество
Количество вакцинированных от COVID-19 в Украине растет: Минздрав обновил данные

За субботу, 11 сентября, в Украине 74 444 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 29 170 человек, полностью иммунизированы - 45 274 человека.

Об этом сообщают данные Минздрава.

По данным министерства, в течение суток работали: 579 мобильных бригад, 1 722 пункта прививки; 383 центра вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу - 5 889 810 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 775 986 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (272)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]