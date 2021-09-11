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На Киевщине легковушка влетела в дерево: погибла женщина

  6   0 11.09.2021, 09:35 | Новости, Происшествия
На Киевщине легковушка влетела в дерево: погибла женщина

Еще двое пассажиров авто получили телесные повреждения средней тяжести, их госпитализировали. При этом сам водитель не пострадал.

На автодороге Кагарлык-Сущаны в Обуховском районе Киевской области в пятницу, 10 сентября, нетрезвый водитель легкового автомобиля BMW не справился с управлением, из-за чего машина въехала в дерево. В аварии погибла женщина-пассажир, сообщила пресс-служба региональной полиции в Facebook.

ДТП произошло возле села Мировка во второй половине дня. Кроме 28-летней погибшей, еще двое пассажиров авто получили телесные повреждения средней тяжести, их госпитализировали. При этом сам водитель не пострадал.

Во время общения с нарушителем полицейские заметили признаки алкогольного опьянения. Прибор Драгер зафиксировал 1,86 промилле алкоголя в крови.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту нарушения правил дорожного движения (ч.2 ст.286 УК). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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