Де Дзерби назвал цель "Шахтер" на сезон

Итальянский специалист отдал уважение украинскому футболу.

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился мнением о задачах клубах на сезон.

По словам и итальянца, "горняки" сосредоточены на том, чтобы завоевать чемпионство в УПЛ.

"Большинство команд в Украине ждут нас на своей половине поля, чтобы потом быстро контратаковать. Мы провели шесть матчей в чемпионате и могли выиграть их все. Мы победили в четырех из них при одном поражении и одной ничьей. Это меня разозлило, ведь мы должны были по максимуму набирать баллы. Если сейчас у нас нет 18 очков, то мы можем винить в этом только самих себя. В Италии некоторые команды также плотно закрываются, хотя есть и другие, у которых больше смелости. Но в целом футбол одинаков в любой стране".

"Играть в Лиге чемпионов престижно. Но для меня задачей номер один является победа в чемпионате. Нужно распределять свои силы так, чтобы чемпионат был в приоритете. Если команда привыкнет хорошо играть в чемпионате, она будет хорошо играть и в Лиге чемпионов. Мы живем в Украине и принимаем участие в первенстве Украины, поэтому победа в чемпионате - наша главная цель", - отметил Де Дзерби.

В рамках седьмого тура чемпионата Украины "Шахтер" сыграет против "Днепра-1". Поединок состоится в субботу, 11 сентября. Начало встречи в 19:30.

ФК Шахтер Донецк

Фото Football.ua