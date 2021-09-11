Афганцы начали получать угрозы от талибов за эвакуацию и помощь США

Сотрудники афганских сил специального назначения, которые помогали американцам покинуть страну, начали получать угрозы от движения "Талибан". Боевики угрожают расправой.

Об этом сообщает Washington Post.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, афганцы, которых тренировало ЦРУ, помогли бежать из Афганистана порядка 2 тыс. американцев и около 5,5 тыс. сотрудников посольств, граждан третьих стран и афганских граждан.

Чиновник отметил, что большинство этих бойцов во время захвата "Талибаном" власти в Афганистане находились на юге страны, но прибыли в Кабул, чтобы помочь Соединенным Штатам с эвакуацией.

Он утверждает, что талибы установили личности некоторых из них и теперь угрожают расправой им и членам их семей.

Другие госслужащие отметили, что без помощи этих людей эвакуироваться из Афганистана было бы значительно трудней.

Washigton post не пишет, сколько таких афганцев, но отмечает бюрократические трудности, с которыми они сталкиваются при переселении в США.