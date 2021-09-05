В Киеве на горячем поймали бандитов-клофелинщиков, уже успевших "отключить" жертву (видео)

В уголовном розыске Оболонского района поймали на горячем двоих клофелинщиков, которые усыпили одного мужчину и украли личные вещи. При задержании у одного из злоумышленников нашли наркотики.

Об этом сообщает Telegram-канал "Kyiv Operativе".

Инцидент произошел на проспекте Степана Бандеры, 19. Полицейские заметили мужчину без сознания и рядом с ним троих жителей, которые распивали спиртные напитки на тротуаре. Когда правоохранители подошли к ним, один из них решил сбежать, но не получилось, его задержали. Затем сотрудники полиции вызвали скорую помощь тому, кто был без сознания.

Когда пострадавший пришел в себя, то сообщил о пропаже своего кошелька, мобильного телефона и айкоса. Эти вещи и нашли при поверхностном осмотре у одного из тех троих мужчин. Кроме того, у одного из них нашли наркотическое средство - метадон.

На данный момент по данному адресу происшествия работает Следственно-оперативная группа Оболонского района.