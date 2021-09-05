На оккупированный Донбасс отправили более 50 тонн гуманитарной помощи

В течение недели на оккупированную Россией территорию Донбасса проследовали три грузовика с гуманитарной помощью. Они пересекли контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" в Донецкой области.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Грузовики повезли на оккупированную территорию гуманитарный груз от Международного Комитета Красного Креста.

"Для населения временно оккупированной территории Украины доставили строительные материалы и медицинские средства. Общий вес гуманитарной помощи составил 53,1 тонны", - рассказали в штабе ООС.

Кроме того, на этой неделе пророссийские боевики не пропустили на оккупированную территорию 14 граждан. Украинские пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.