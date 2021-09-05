Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

15:02

На оккупированный Донбасс отправили более 50 тонн гуманитарной помощи

14:30

В Киеве на горячем поймали бандитов-клофелинщиков, уже успевших "отключить" жертву (видео)

14:03

Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио

13:31

Экс-помощник Горбачева назвал причину распада СССР

13:04

Эпидпоказатели четырех областей Украины не соответствуют "зеленому" уровню

12:32

В США назвали причину победы талибов в Афганистане

12:05

Азар оценил свое положение в "Реале"

11:33

В Египте перевернулся автобус из Шарм-эш-Шейха, много погибших и раненых

11:06

США обратились к России в годовщину подписания "Минска"

10:34

Еще почти 70 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19

10:07

Ярмоленко: С Францией бесполезно играть первым номером

09:35

Житель Днепра ограбил двух девушек и застрелился, - СМИ

09:08

Племянница Трампа рассказала, насколько важным для ее дяди было мнение Путина

08:36

В Украине еще почти 1400 новых случаев коронавируса

08:09

На Донбассе два раза срывали "тишину": тяжело ранен украинский боец

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио

  3   0 05.09.2021, 14:03 | Новости, Спорт
Украина с 98-ю медалями заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио

Сборная Украины завершила выступления на летней Паралимпиаде-2020 в Токио (Япония), получив 98 медалей. Украинцы участвовали в 15 видах спорта.

Об этом сообщает  Суспильне.

Как сообщается, всего за 12 дней в Токио разыграны 539 комплектов наград, на подиум поднимались спортсмены из 86 разных стран мира. Это не рекордное количество разыгранных медалей (в Сиднее было 550 комплектов наград), но рекордное количество стран завершили Паралимпиаду с медалями.

Сборная Украины за время выступлений в Токио получила 98 медалей - 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых. Украинцы выступали в 15 видах спорта, в 10 из них смогли получить награды.

Больше всего медалей Украина получила в категории плавание - 43 медали (14+18+11), а на втором месте легкая атлетика - 24 (6+15+3). В то же время в стрельбе украинцы разделили первое место с Китаем по количеству медалей - шесть.

По общему количеству наград Украина замкнула топ-5 и показала второй лучший результат. А вот в медальном зачете Украина закончила выступление на шестом месте, получив 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых медалей.

Кроме Украины, в топ-10 медального зачета Паралимпиады-2020 вошли Китай (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медали), Великобритания (41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых), США (37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовая), ПКР (36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых), Нидерланды (25 золотых, 17 серебряных и 17 бронзовых), Бразилия (20 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых), Австралия (21 золотых, 29 серебряных и 36 бронзовых), Италия (14 золотых, 29 серебряных и 36 бронзовых) и Азербайджан (14 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовых медалей).

Для сборной Украины - это вторая самая результативная Паралимпиада по количеству медалей, но впервые с 2004 года украинская сборная выпала из топ-4 медального зачета. Последний раз именно на шестом месте украинцы финишировали в Афинах в 2004 году.

В Токио 2020 Украина установила рекорд по серебряным медалям и повторила результат Пекина и Афин по количеству золотых наград.

23 украинских атлета получили больше одной награды за все время. Лидерами по количеству завоеванных медалей стали пловцы, а Максим Крипак даже одержал победу в "личном медальном зачете", получив 7 медалей. Также шесть медалей у Андрея Трусова, 5 медалей у Елизаветы Мерешко, 3 медали у Дениса Остапченко.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (116)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]