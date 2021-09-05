Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

04:13

Канье Уэст намекнул, что изменял Ким Кардашьян

03:05

В Черкасской области СБУ разоблачила схему хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии

02:06

Де Ла Хойя прокомментировал отмену поединка против Белфорта

01:07

Названы напитки, вызывающие воспаление в организме

00:08

Nissan может начать выпускать «заряженные» кроссоверы

23:03

Под Одессой водители устроили "ночные гонки": 16-летняя пассажирка серьезно пострадала

22:04

Чили претендует на 5 тысяч квадратных километров шельфа в споре с Аргентиной

21:32

Камавинга отправит футболки Реала всем сотрудникам Ренна в знак благодарности

21:05

"Смерть ДНР": в Киеве оригинально "подправили" номера на байке

20:33

Посол Катара объявил об открытии аэропорта Кабула

20:06

На складе бытовых отходов под Киевом горело 10 тыс. шин, - ГСЧС

19:34

Клопп рассказал, чем займется после ухода из "Ливерпуля"

19:07

Генсек ООН призвал мир объединиться для помощи афганскому народу

18:35

На Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины"

18:08

У здания ФСБ РФ в оккупированном Крыму начались задержания протестующих крымских татар, - Чубаров

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Сентябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

В Черкасской области СБУ разоблачила схему хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии

  4   0 05.09.2021, 03:05 | Новости, Происшествия
В Черкасской области СБУ разоблачила схему хищения средств при производстве "зеленой" электроэнергии

Служба безопасности Украины разоблачила механизм хищения средств при производстве электроэнергии в Черкасской области, схему организовал местный житель в 2019 году.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по информации следствия, злоумышленник воспользовался нормой в законодательстве, которая позволяет каждому гражданину производить собственную "зеленую" электроэнергию и продавать ее государству, однако частное домохозяйство не может иметь мощность более 30 кВт.

"Поэтому злоумышленник решил обойти законодательство и вместо регистрации одного крупного предприятия решил продавать электроэнергию от имени 100 частных домохозяйств. При этом электрогенерирующие установки, которые принадлежат указанному лицу, размещены на земельных участках, где отсутствуют жилые или иные здания, что противоречит требованиям нормативных актов в сфере энергетики и свидетельствует об использовании такого объекта в промышленных масштабах под видом большого количества частных домохозяйств", - сказано в сообщении.

Схема позволила без получения лицензии по упрощенной процедуре в течение 2019-2020 гг. получать средства по "зеленому" тарифу. По оценкам специалистов, сумма ущерба может составлять около 40 млн грн.

Кроме того, как установили сотрудники Национальной комиссии, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, данная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области.

Сейчас принимаются меры, в том числе в рамках зарегистрированного по данному факту уголовного производства, о привлечении к ответственности причастных лиц.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2021 (89)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]