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Канье Уэст намекнул, что изменял Ким Кардашьян

  4   0 05.09.2021, 04:13 | Новости, Культура
Канье Уэст намекнул, что изменял Ким Кардашьян

В одной из песен Уэста заметили противоречивую строку.

После того, как Ким Кардашьян появилась в свадебном платье на концерте Канье Уэста, рэпер признался, что изменял жене после того, как она родила ему второго ребенка. В его новой песне Hurricane («Ураган») из альбома Donda есть слова о том, что у него была «новая телка» и что он продолжал развлекаться, уже будучи отцом двоих детей, передают Факты.

Как сообщает источник издания Page Six, таким образом Канье в некотором роде исповедался.

«Эта песня - обо всем, что он сделал неправильно, и о том, что он несет ответственность за распад их брака», - рассказал один из инсайдеров. Причем он подчеркнул, что речь идет не о российской модели Ирине Шейк, роман с которой приписывали Уэсту.

Между тем 44-летний Уэст не против был бы помириться с женой, которая подала на развод в феврале этого года. Сама Ким пока что не рвется восстанавливать отношения.

Ким и Канье поженились в 2014 году. В июне 2013 года Кардашьян родила дочку Норт, а в декабре 2015-го - сына Сейнта. У пары также есть еще двое детей, которых выносила суррогатная мать - трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм.

Фото Storinka.com.ua

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