Де Ла Хойя прокомментировал отмену поединка против Белфорта

Оскар надеется вернуться на ринг до конца года.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя обратился к своим фанатам после срыва боя с экс-чемпионом UFC Витором Белфортом.

Схватку пришлось отменить из-за того, что Оскар сдал положительный тест на COVID-19.

"Хотел, чтобы вы услышали непосредственно от меня, что, несмотря на полную вакцинацию, я заразился коронавирусом и не смогу выйти на ринг в следующие выходные.

Последние месяцы подготовки к камбэку были для меня абсолютно всем, и я хочу поблагодарить каждого за невероятную поддержку".Де Ла Хойя рассказал, когда планирует вернуться на ринг.

"В данный момент я нахожусь в больнице, где прохожу лечение, и во мне есть уверенность, что я смогу вернуться провести бой к концу этого года. Берегите себя, и да благословит вас Господь", - написал Оскар в Instagram.

Напомним, бой Де Ла Хойя - Белфорт должен был состояться 11 сентября.

Последний раз Оскар выходил на ринг в 2008 году, уступив Мэнни Пакьяо. После этого американец ушел в промоутеры.

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