В Киеве произошло жуткое ДТП

Ночью в Киеве на Гостомельской трассе автомобиль Fiat устроил жуткое ДТП с пожаром.

Об этом пишет Dtp.kiev.ua.

По данным журналистов, легковой автомобиль Fiat вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с другим транспортным средством Honda Accord.

Столкновение было настолько сильным, что Fiat сразу же загорелся.

Водителя Fiat из салона вытащить не удалось - он сгорел заживо в автомобиле. В результате ДТП также пострадали водитель и двое пассажиров Honda, которых со множественными травмами экстренно доставили в больницу.

На месте трагедии работали спасатели и следственно-оперативная группа.