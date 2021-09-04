В Киеве произошло жуткое ДТП

Ночью в Киеве на Гостомельской трассе автомобиль Fiat устроил жуткое ДТП с пожаром.
Об этом пишет Dtp.kiev.ua.
По данным журналистов, легковой автомобиль Fiat вылетел на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с другим транспортным средством Honda Accord.
Столкновение было настолько сильным, что Fiat сразу же загорелся.
Водителя Fiat из салона вытащить не удалось - он сгорел заживо в автомобиле. В результате ДТП также пострадали водитель и двое пассажиров Honda, которых со множественными травмами экстренно доставили в больницу.
На месте трагедии работали спасатели и следственно-оперативная группа.