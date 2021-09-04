Рибери определился с новым клубом

Опытный француз останется в Серии А.

Французский полузащитник Франк Рибери близок к переходу в "Салернитану".

По информации журналиста Николо Скиры, 38-летний футболист уже согласовал условия личного контракт с новичком Серии А.

Договор будет рассчитан на один год, зарплата Рибери составит 1,5 миллиона евро. Также в договоре будут прописаны различные бонусы.

Напомним, летом Рибери стал свободным агентом после двух сезонов в "Фиорентине". В минувшей кампании француз провел за "фиалок" 29 матчей, в которых отличился двумя голами и шестью результативными передачами.

Фото Football.ua