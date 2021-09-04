В Житомирской области в результате ДТП загорелся автобус с десятками пассажиров: много жертв

В Житомирской области возле села Мартиновка произошло ДТП, в результате которого загорелся пассажирский автобус.

Об этом сообщает Обозреватель.

В салоне автобуса на момент ДТП находились 29 пассажиров.

По данным журналистов, транспортное средство Neoplan выполняло пассажирский рейс "Частковичи - Мариуполь".

Утром 4 сентября автобус попал в ДТП возле села Мартиновка, после чего загорелся. Водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте ЧП, 11 пассажиров получили серьезные травмы.

"В пути водитель не справился с управлением и совершил наезд на припаркованную у обочины фуру DAF. Сильный удар стал причиной воспламенения автобуса", - говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место ДТП, оказали помощь пострадавшим пассажирам. С травмами и ожогами их госпитализировали в больницу.

Автобус Neoplan после аварии и пожара ремонту не подлежит.