Еще более 167 тысяч украинцев вакцинировали от коронавируса за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 3 августа, в Украине вакцинировали от коронавируса 167 489 человек. Из них одну дозу получили 49 670 человек, полностью иммунизированные - 117 819.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В течение суток работали 996 мобильных бригад, 2 928 пунктов прививки и 338 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 548 621 человек, из них получили одну дозу - 5 548 619 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 129 835 человек.

Всего проведено 9 678 454 прививки.