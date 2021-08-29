В Чернигове на рынке изнасиловали девочку-подростка

Мужчина попросил девочку помочь убрать в торговом вагончике, где и напал на нее. Его уже задержали.

В Чернигове полиция задержала 58-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней девочки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Черниговского районного управления полиции. Полицейские установили личность злоумышленника и задержали его.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему грозит лишения свободы от десяти до пятнадцати лет.

Тем временем, местные СМИ сообщают, что изнасилование произошло на Привокзальном рынке. Мужчина попросил девочку помочь убрать в торговом вагончике, где и напал на нее.