Михайлюк заключил контракт с Торонто

Украинец нашел новый клуб.

Украинcкий баскетболист Святослав Михайлюк продолжит свою карьеру в Торонто Рэпторс.

Как сообщил Шэмс Чарания в Twitter, украинский баскетболист заключил двухлетний контракт с клубом.

Отмечается, что агент украинца и сам Михайлюк подтвердили подписание соглашения.

Напомним, в прошлом сезоне Михайлюк выступал в составе Оклахома-Сити, проведя свой лучший сезон в карьере в НБА. Форвард зарабатывал в среднем 10.3 очка, 3.0 подбора и совершал 18 передачи за матч.

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