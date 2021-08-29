В Украине за сутки обнаружили 1 906 новых случаев коронавируса

В Украине за минувшие сутки выявили 1906 новых случаев коронавируса. Из них заболели 134 ребенка и 40 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Больше всего заражений зарегистрировали в г. Киев (240), Харьковской (156), Днепропетровской (140), Киевской (134) и Донецкой (132) областях.
Кроме этого, за сутки госпитализировали 772 человека; летальных исходов - 34; выздоровело - 685 человек. Протестировали методом ПЦР - 18 344 человека, ИФА - 3 661 человек, экспресс - тестами - 16 859 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2 284 191 человек;
- выздоровело - 2 206 392 человека;
- летальных исходов - 53 720;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 949 470.