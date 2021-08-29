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Глава поселкового совета получил взятку за отвод земли под АЗС

  4   0 29.08.2021, 04:13 | Новости, Происшествия
Глава поселкового совета получил взятку за отвод земли под АЗС

При получении на карту 300 тысяч гривен глава поселкового совета был задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Главе одного из поселковых советов в Днепропетровской области сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпркурора.

По данным следствия, председатель поселкового совета требовал от гражданина 450 тысяч гривен взятки за принятие положительного решения по отводу земельного участка площадью 0,12 га для размещения АЗС.

При получении на карту части неправомерной выгоды в сумме 300 тысяч гривен он был уличен правоохранительными органами и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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