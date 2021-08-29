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Subaru планирует выпустить новое поколение универсала WRX

  12   0 29.08.2021, 05:12 | Новости, Авто
Subaru планирует выпустить новое поколение универсала WRX

Subaru планирует возобновить серийное производство универсала Subaru WRX. Его построят на базе Subaru Levorg нового поколения.

Об этом сообщает CarExpert, передает autonews.ua.

Спортивный полноприводный универсал Subaru WRX выпускали с 1993 по 2007 год. У него было два поколения. У модели третьего поколения версии с кузовом универсал уже не было.

Новый универсал WRX создадут на базе Subaru Levorg нового поколения, который недавно дебютировал в Японии. У них будет один и тот же двигатель - четырехцилиндровый 2,4 л силовой агрегат с турбонаддувом. Его мощность составит 286 л.с., но эта информация пока официально не подтверждена.

Внешне новый универсал WRX будет тоже заметно напоминать Levorg, только у него удлиненная крыша.

Levorg нового поколения предлагают покупателям и в спортивной версии STI Sport. У нее есть адаптивные амортизаторы, несколько режимов движения, новая решетка радиатора и 18-дюймовые колесные диски. Возможно, возрожденный WRX тоже получит такую версию.

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