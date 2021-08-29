До 95% поверхности океана будет непригодной для жизни через 80 лет

Команда ученых из американского Северо-Западного университета в ходе исследования выявила, что глобальные климатические изменения к 2100 году безвозвратно изменят до 95% поверхности мирового океана, сделав их непригодными для жизни.

Об этом говорится в научной статье на портале Nature.com.

Климат поверхности океана имеет характерную температуру, кислотность и концентрацию арагонита, минерала, который многие морские животные используют для формирования костей и раковин. К этим условиям привыкло подавляющее большинство морских обитателей.

Однако из-за роста уровня СО2 в атмосфере климат на океанической поверхности может меняться.

Авторы исследования использовали модели глобального климата океана, по которым они спрогнозировали два сценария развития событий.

Первый заключается в том, что пик выбросов парниковых газов придется на 2050 год и далее будет снижаться до конца века.

А второй предполагает, что выбросы будут расти на протяжении последующих 80 лет.

Первый сценарий показал, что на 36-95% поверхности всех океанов полностью изменятся условия проживания. При экстремальном сценарии сразу 95% поверхности океанов будут непригодны для жизни морских видов. Морская жизнь, существующая ближе к поверхности, адаптируется к изменению климата, перемещаясь ниже, но исследование предполагает, что в будущем такие возможности могут быть ограничены из-за почти равномерного потепления и окисления воды.

В конечном счете, отмечают исследователи, остановить это можно только если выбросы, нагревающие океан, прекратятся.