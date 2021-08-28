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Житель Волынской области избил и изнасиловал пенсионерку

  5   0 28.08.2021, 10:07 | Новости, Происшествия
Житель Волынской области избил и изнасиловал пенсионерку

Ранее судимый за разбой мужчина напал на женщину на берегу реки. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Суд в Луцке отправил под арест мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании 63-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба Волынской областной прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел неделю назад в одном из сел в Луцком районе.

"Следствие установило, что днем 21 августа 2021 года на берегу реки ранее судимый за разбой молодой человек несколько раз ударил прикладом ружья 63-летнюю женщину и совершил насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.

36-летнему мужчине сообщено о подозрении по статье об изнасиловании (ч.1 ст.153 УК). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 последующих дней.

В случае доказательства вины злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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