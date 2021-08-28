Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:06

Темпы вакцинации от коронавируса в Украине остаются на рекордном уровне

10:34

Роналду получит семерку в "МЮ" только при одном условии

10:07

Житель Волынской области избил и изнасиловал пенсионерку

09:35

Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане

09:08

В Украине за сутки больше 2 тысяч случаев COVID-19

08:36

Боевики семь раз срывали "тишину" на Донбассе, погиб украинский боец

08:30

Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Зеленським

08:09

"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе

23:00

The Economist: Где будет следующий глобальный джихад после Афганистана

22:00

Ученые нашли предка большинства современных рептилий

20:01

Ваза, що припадала пилом у будинку 40 років, продана на аукціоні майже за 800 тисяч доларів. ФОТО

19:01

Політичний експерт: "Україні слід припинити підлаштовуватись до "нової реальності", яку їй постійно нав’язує РФ

18:01

Надоела в Госдуме всем: любительницу "русского мира" Поклонскую отправят в Африку – росСМИ

17:04

Впійманий на мільйонному хабарі заступник голови Харківської облради пішов у декрет

16:00

Холодная зима 2023-го: европейцы сами впустили волка в хлев

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане

  38   0 28.08.2021, 09:35 | Новости, Мир
Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане

Военные США нанесли удар по Исламскому государству в Афганистане. Удар нанесен из беспилотника по "планировщику атак" на востоке страны.

Об этом сообщает Reuters.

Центральное командование США сообщило, что удар был нанесен в провинции Нангархар на востоке от Кабула и на границе с Пакистаном.

"Первоначальные признаки указывают на то, что мы убили цель. Нам не известно о жертвах среди гражданского населения", - говорится в заявлении американских военных.

При этом не сообщается, была ли цель связана с атакой в ​​аэропорту Кабула.

Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил изданию, что удар был нанесен против боевика "Исламского государства", планирующего будущие атаки на американских военных.

Он уточнил, что дрон поразил боевика, когда тот находился в машине с сообщником "Исламского государства". Считается, что оба были убиты.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (648)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]