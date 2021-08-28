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Роналду получит семерку в "МЮ" только при одном условии

  119   0 28.08.2021, 10:34 | Новости, Спорт
Роналду получит семерку в "МЮ" только при одном условии

В АПЛ жесткие правила касаемо игрового номера футболистов.

Игрок и клуб еще не определились с игровым номером, однако получить свой любимый номер для Криштиано будет весьма затруднительно.

Согласно правилам Английской Премьер-Лиги, Эдинсон Кавани обязан носить семерку до конца сезона. Если Роналду хочет играть под седьмым номером, то Кавани должен покинуть клуб. Существует также вероятность, что "МЮ" получит специальное разрешение от руководства Премьер-Лиги на смену номера для уругвайского форварда по ходу сезона, однако вероятность данного решения крайне мала, так как такое разрешение еще ни разу не выдавалось.

Стоит отметить, что португальский нападающий сможет носить седьмой номер на спине в матчах Лиги Чемпионов, а во внутренних соревнованиях будет иметь другой игровой номер.

isport.ua

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