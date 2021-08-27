Теракты в Афганистане: количество погибших военных США существенно возросло, прогремели новые взрывы

Всего к настоящему моменту в Кабуле произошло шесть взрывов.

По меньшей мере 12 американских военных погибли в результате взрыва, который устроил террорист-смертник в Кабуле.

Об этом сообщает телеканал Fox News, информирует UAINFO.org.

"Двенадцать американских военнослужащих погибли в результате теракта. Одиннадцать человек были морскими пехотинцами и один - медиком ВМС США", - сообщили телеканалу неназванные американские чиновники.

Также сообщается, что 15 человек получили ранения.

СМИ сообщают, что в афганском Кабуле, в районе аэропорта, прогремел третий взрыв.

По информации местных источников, автомобиль, принадлежащий "Талибану" подорвался на СВУ в районе Пули Сухтаб в Кабуле.

Также в окрестностях Кабула прогремело два взрыва: причины и количество раненых пока не уточняются, сообщает телеканал Al Arabiya в Twitter.

Позже еще один взрыв прогремел в Кабуле, как сообщает афганский телеканал 1TV.

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев отмечает, что новый инцидент произошел в 3-4 км от аэропорта. Всего к настоящему моменту в Кабуле произошло шесть взрывов.

Напомним, что в Афганистане, еще остались 1,5 тысяч американцев.