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На Волыни пенсионерка держала в трудовом рабстве трех мужчин

  5   0 21.08.2021, 23:03 | Новости, Происшествия
На Волыни пенсионерка держала в трудовом рабстве трех мужчин

После того, как мужчины соглашались поработать на пенсионерку, она отвозила их к хозяйственным помещениям, забирала документы и селила в хлеву.

На Волыне в селе Вербаев правоохранители задержали 60-летнюю женщину, которая держала в рабстве трех мужчин и издевалась над ними. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Волынской области. 

В полиции рассказали, что женщина находила мужчин, которые были в уязвимом состоянии на рынках и на автостанциях.

"Она обещала им работу по уходу за крупным рогатым скотом и зарплату. Однако, когда мужчины приезжали в село, она забирала у них документы и селила в сарае. Когда мужчины пытались убежать, она угрожала им физической расправой", - рассказали правоохранители. 

О преступной деятельности женщины стало известно в июне. 

Женщине объявили подозрения по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Дело в отношении злоумышленницы уже направлено в суд. Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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