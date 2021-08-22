В 2022 году появится гибридный кроссовер Dodge

Гибридный кроссовер Dodge, над которым сейчас ведутся работы, разделит платформу с Alfa Romeo Tonale. В продаже он появится в 2022 году.

Концерн Stellantis в ближайшие 24 месяца планирует выпустить на рынок 21 модель с гибридной или полностью электрической силовой установкой. Одной из этих моделей будет гибридный кроссовер Dodge.

По слухам, эта новинка будет называться Hornet. Ранее под этим названием выпускались седаны Hudson. А в 2006 году Dodge представил одноименный компактный кроссовер. Этот автомобиль создавался вместе с Nissan на платформе Versa, но в конечном итоге проект не сработал (небольшая машина с четырехцилиндровыми двигателями не могла соответствовать спортивному духу старых Hornet).

По неподтвержденным данным, новый кроссовер Dodge построят на той же платформе, что и Alfa Romeo Tonale. У него будет гибридная силовая установка, как у Jeep Wrangler 4xe. Ее общая мощность - 380 л.с. На одной электротяге этот кроссовер сможет проехать 40 км.

Как мы уже говорили, в продаже гибридный кроссовер Dodge появится в 2022 году. Сколько он будет стоить - еще не известно.

autonews.ua