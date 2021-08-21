Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

23:03

На Волыни пенсионерка держала в трудовом рабстве трех мужчин

22:04

Меркель назвала возможного преемника на посту канцлера Германии

21:32

"Манчестер Сити" установил ценник на Ляпорта

21:05

Ученые выявили возможность создания вакцины от всех коронавирусов

20:33

Кулеба и Нуланд созвонились перед визитом Зеленского в США

20:06

Россия пригрозила США "жестким ответом" на санкции из-за Навального

19:34

Луческу хотел пригласить Шевчука в тренерский штаб "Динамо"

19:07

Брат президента Афганистана присягнул "Талибану"

18:35

С начала суток враг дважды нарушил перемирие, применив минометы возле Водяного, потерь нет, - штаб ООС

18:08

Ангела Меркель: В Европе ожидали, что сопротивление афганской армии будет сильнее

17:36

В День независимости метро и транспорт в Киеве будут работать на два часа дольше

17:00

Тихановская призвала МВФ заблокировать доступ Лукашенко к ресурсам

16:37

"Милан" арендовал у "Ромы" Флоренци

16:01

В Николаевской области автобус насмерть сбил водителя-участника ДТП

15:38

Украина надеется, что "Северный поток-2" никогда не заработает как коммерческий проект, - Витренко

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
            

Меркель назвала возможного преемника на посту канцлера Германии

  4   0 21.08.2021, 22:04 | Новости, Мир
Меркель назвала возможного преемника на посту канцлера Германии

Немецкий канцлер Ангела Меркель официально назвала своего преемника. На предвыборном митинге она выразила уверенность, что новым канцлером станет глава Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет.

Об этом сообщает Zeit.

По ее словам, она "твердо убеждена" в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов.

"На протяжении многих лет я видела Армина Лашета как человека и политика, для которого буква "Х" в названии нашей партии - это не просто буква, а смысл всего, что он делал и делает. Для него важно, исходя из нашего христианского образа человека, сосредоточить внимание на личности с его неприкосновенным достоинством, навести мосты между людьми", - заявила Меркель.

Она добавила, что эти качества определят и сформируют его деятельность "в качестве канцлера Федеративной Республики Германия".

Отметим, Меркель является канцлером Германии с 2005 года. С 2000 по 2018 год она также была председателем правящего ХДС, но в конце 2018 года ушла в отставку. После этого она сообщила о намерении доработать канцлерский срок до конца 2021 года, после чего уйти из политики.

Осенью 2021 года пройдут выборы в Германии, по итогам которых станет известно, кто станет новым канцлером.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (452)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]