В России потерпел крушение самолет МиГ-29

Самолет МиГ-29 потерпел крушение во время планового полета в Астраханской области, в РФ. Летчик погиб, передает УНН.

"18 августа 2021 в Астраханской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет МиГ-29. Самолет упал в безлюдном месте на территории полигона Ашулук. Полет выполнялся без боекомплекта. Летчик погиб ", - сообщили агентству в пресс служба Южного военного округа.

Там также добавили, что на место аварии направлена ​​комиссия Главного командования ВКС РФ для установления причин падения.

МиГ-29 - многоцелевой фронтовой сверхзвуковой истребитель четвертого поколения. Первые самолеты в РФ начали поступать на вооружение в июле 1983 года. Экипаж истребителя - один человек, максимальная скорость - 2450 км / ч, практический потолок - 18 тыс. Метров.

Самолет оснащен 30-миллиметровой пушкой и может нести различное вооружение на шести точках подвески. На территории Астраханской области самолеты МиГ-29 базируются на аэродроме Приволжский рядом с городом Астрахань.

УНН