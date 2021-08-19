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Військові під час репетиції параду в Києві проспівали відому пісеньку про Путіна (відео)

  9   0 19.08.2021, 09:55 | Новости, Общество
Військові під час репетиції параду в Києві проспівали відому пісеньку про Путіна (відео)

У Києві пройшла перша репетиція параду до Дня Незалежності / фото УНІАН, Олександр Синиця

Під час репетиції військового параду до Дня Незалежності в Києві військові хором співали пісню "Путін х**ло".

Відповідне відео було опубліковане в середу, 18 серпня ввечері в сторіз Instagram-акаунту "_gibi___", інформує УНІАН.

На відео видно колону українських військових, які маршують Хрещатиком й під музичний супровід барабанщиків співають легендарну пісеньку про російського президента.

У середу, 18 серпня, у центрі Києва пройшла перша репетиція параду з нагоди 30-річчя Незалежності України. Хрещатиком промаршували військові та пройшла колона військової техніки. Крім того, над центром Києва пролетіли літаки бойової та військово-транспортної авіації, серед яких помітили "Мрію", а також вертольоти.

Усього заплановано три репетиції - 18, 20 і 22 серпня, під час яких з 15:30 до 01:15 планується тимчасове обмеження руху транспортних засобів низкою вулиць. Також анонсовані траси перекриття руху транспорту під час переміщення частин військової техніки після проходження по вулиці Хрещатик і повернення для другого проходження (тренування) або повернення до місць розміщення після завершення репетиції.

На час обмеження руху будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. Крім цього, що 18, 20, 22 і 24 серпня буде призупинено функціонування парковок в центрі міста.

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