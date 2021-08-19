У Німеччині розкрили деталі візиту Меркель в Україну

Ангела Меркель отримає від Володимира Зеленського орден та обговорить реформи й виконання Мінських угод.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель прибуде до України з візитом у неділю, 22 серпня і зустрінеться із Зеленським і Шмигалем.

Про це йдеться в повідомленні уряду Німеччини, інформує UAINFO.org.

Спершу Меркель покладе квіти до Меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата в Києві.

Після цього президент Володимир Зеленський вручить німецькому канцлеру "Орден Свободи". Це найвищий орден заслуг в Україні, яким можуть бути нагороджені іноземні громадяни.

Також у ході зустрічі Зеленський і Меркель обговорять питання двосторонньої, в тому числі економічної політики, хід реформ в Україні та виконання Мінських угод.

За підсумками зустрічі лідерів Німеччини та України планується спільна прес-конференція.

Також Меркель проведе зустріч із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.