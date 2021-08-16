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У будинку криворізького мера Павлова знайшли дві записки. ФОТО

  9   0 16.08.2021, 22:02 | Новости, Происшествия
У будинку криворізького мера Павлова знайшли дві записки. ФОТО

Офіційно цю інформацію поліція наразі не підтверджує.

Правоохоронці виявили під час обшуків у будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого напередодні знайшли застреленим, дві записки.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі місцевий блогер і журналіст Олег Єрмолинський, інформує UAINFO.org.

Він також опублікував фото знайдених записок.

За словами блогера, в них не йдеться про плани самогубства.

"На кухонному столі правоохоронці виявили інструкції по догляду за домашніми тваринами, написані, найімовірніше Костянтином Юрійовичем напередодні вночі. Поліцейські шукали передсмертну записку, залишену мером перед вчиненням самогубства, але інформації про причини суїциду в письмовій формі так і не знайшли", - пише Єрмолинський.

Офіційного підтвердження даної інформації від поліції в даний час немає.

Смерть Костянтина Павлова - що відомо

  • 15 серпня у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області знайшли застреленим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

  • Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст.115 Кримінального кодексу України). Розглядається кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

  • Павлова поховають 19 серпня на Центральному кладовищі Кривого Рогу.

  • Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

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