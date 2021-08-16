У будинку криворізького мера Павлова знайшли дві записки. ФОТО

Офіційно цю інформацію поліція наразі не підтверджує.

Правоохоронці виявили під час обшуків у будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого напередодні знайшли застреленим, дві записки.

Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі місцевий блогер і журналіст Олег Єрмолинський, інформує UAINFO.org.

Він також опублікував фото знайдених записок.

За словами блогера, в них не йдеться про плани самогубства.

"На кухонному столі правоохоронці виявили інструкції по догляду за домашніми тваринами, написані, найімовірніше Костянтином Юрійовичем напередодні вночі. Поліцейські шукали передсмертну записку, залишену мером перед вчиненням самогубства, але інформації про причини суїциду в письмовій формі так і не знайшли", - пише Єрмолинський.

Офіційного підтвердження даної інформації від поліції в даний час немає.

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