Байден был одержим идеей вывода войск. Все жертвы, принесенные в 2001-2021 годах при освобождении Афганистана от талибов, оказались напрасны – Юрий Бутусов

"Президент Байден обманул американцев и предал своих союзников: крупнейший провал руководства США в оценке боеспособности реформированной "по стандартам НАТО" афганской армии", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет журналист Юрий Бутусов, информирует UAINFO.org.

"- Неизбежен ли теперь захват Афганистана «Талибаном»?

- Нет.

- Почему?

- Потому что у афганских войск есть 300 тысяч хорошо оснащенных солдат, так же хорошо оснащенных, как любая армия в мире, и силы ВВС — против примерно 75 тысяч талибов. Это не неизбежно.

- Обнаруживаете ли вы параллели с тем, что случилось во Вьетнаме?

- Нет, никаких. Ноль. Тогда противник целыми бригадами пробивался через ворота нашего посольства. Шесть бригад, если я правильно помню. «Талибан» — это не северо-вьетнамская армия. Они даже близко не обладают такими возможностями. Вы не увидите, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане. Это несравнимые ситуации", - говорил президент США Джозеф Байден на пресс-конференции в Белом доме 8 июля 2021 года.

Спустя 5 недель после этих слов Байдена Талибан захватил столицу Афганистана Кабул и американские вертолеты провели эвакуацию посольства США.

48 лет назад, в результате Парижских соглашений 1973 года, США вывели свои войска из Южного Вьетнама, при этом США резко сократили объемы военной помощи, и перестали оказывать поддержку с воздуха. В результате в 1975 году хорошо обеспеченная СССР и Китаем северовьетнамская армия за 2 месяца полностью захватила весь Южный Вьетнам, и американские вертолеты эвакуировали персонал с крыши посольства в Сайгоне.

Байден был одержим идеей вывода войск из Афганистана, и руководство США не просчитало катастрофические последствия своих действий. А ведь еще когда Байден был вице-президентом США при Обаме, и требовал вывод войск, у него были многочисленные конфликты с американскими военными и министром обороны Гейтсом, которые выступали против полного вывода всех сил.

И вот небольшая, но хорошо мотивированная армия Талибана, не имеющая ни авиации ни радиоэлектронной разведки, ни беспилотников, ни высокоточных бомб и ракет, ни многочисленной артиллерии и боеприпасов, буквально силами одной пехоты за 3 месяца полностью разгромила превосходящие по численности и вооружению силы афганской национальной армии и полиции, которые 20 лет финансировали США и страны НАТО.

Теперь вся цивилизация, построенная США, и все жертвы, принесенные в 2001-2021 годах при освобождении Афганистана от талибов оказались напрасны.

Президенты очень часто живут во власти собственных иллюзий и фантазий, не имея ни малейшего понятия, что такое современная война, какие факторы влияют на реальную боеспособность армий и силу сопротивления общества. Неверные оценки составляющих боеспособности армии в наше время, рождают во власти самообман, иллюзии своей силы и своих возможностей, которых на самом деле нет", - подытоживает Бутусов.