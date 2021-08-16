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Рассыпается на глазах: состояние моста Патона показали на ФОТО

  10   0 16.08.2021, 23:10 | Новости, Общество
Рассыпается на глазах: состояние моста Патона показали на ФОТО

В сети опубликовали свежие фото киевского моста Патона. На снимках показали состояние моста.

Об этом информирует UAINFO.org.

На фото видно, что состояние моста достаточно плачевное. В нескольких местах путепровод сильно разрушился, сломаны деревянные брусья на перилах, а металлические элементы покрыты ржавчиной. Можно заметить, что ограждения моста сильно изношенны. Вероятнее всего их не реставрировали с момента строительства, в 1953 году.

Срок эксплуатации моста Патона в Киеве уже давно истек. Конструкция просто валится на глазах.

«Мост Патона в Киеве сегодня выглядит так - все рассыпается на глазах», - подписал фото автор публикации.

Состояние моста Патона показали на фото: рассыпается на глазах 1

Добавим, что власти города планируют отремонтировать мост Патона. Ремонтом будет заниматься «Киевавтодор». Профильный департамент уже согласовывает технические детали проекта масштабных работ по реставрации моста.

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