Умер из-за телефонного звонка: наушники взорвались прямо в ухе мужчины

Из-за взрыва молодой человек потерял сознание, в больнице у него диагностировали остановку сердца.

В Индии мужчина умер из-за взрыва проводных наушников во время телефонного звонка. 28-летний человек скончался после того, как аксессуар для смартфона взорвался прямо в его ухе.

О происшествии со ссылкой на индийские СМИ сообщает издание ixbt, информирует UAINFO.org.

Трагический инцидент произошел в индийском штате Раджастан. Мужчина использовал наушники, говоря по телефону. В этот момент гаджет был на зарядке. В доме, где находился молодой человек, резко погас, а затем снова появился свет.

В итоге наушники взорвались прямо в ушах мужчины. Из-за этого житель Индии потерял сознание, его госпитализировали. Однако в больнице его не спасли - человек умер из-за остановки сердца.

По данным издания ixbt, мужчину, который умер из-за взрыва наушников, звали Ракеш Кумара Нагара. Сообщается, что трагедия могла произойти из-за некачественной сборки аксессуара или скачка напряжения.

Какого бренда были взорвавшиеся наушники - СМИ не уточняют. Известно, что аксессуар произвела малоизвестная индийская компания. В стране, где случилась трагедия, подобные наушники можно купить на автомобильных заправках и в маленьких магазинах.