Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

08:04

Зафиксированы случаи заражения коронавирусом даже после третьей прививки

07:05

Умер из-за телефонного звонка: наушники взорвались прямо в ухе мужчины

06:01

ЕС не регистрирует китайскую вакцину CoronaVac, которую вовсю колют в Украине

02:56

Віктор Таран: Імовірно мета візиту Меркель – натиснути на Україну перед візитом Зеленського до США

23:30

Жара из Сахары движется в Европу: ожидается до +48 градусов!

20:01

Скандальный Панин пообещал 500 евро тому, кто плюнет российскому пропагандисту Соловьеву в лицо

19:10

Олимпийский провал. Позор в Токио. Где-то так многие комментировали наш результат на Олимпиаде. Но был ли провал? – Сергей Фурса

18:04

"Вопрос о том, сможет ли Украина присоединиться к НАТО, уже решен" – посол Великобритании

17:00

Звезду фильма "В бой идут одни "старики" обвинили в сексуальных домогательствах

16:02

Кочетков: В качестве диджея Арахамия выглядит значительно убедительнее и профессиональнее, чем в качестве депутата

15:00

Юрий Бутусов: Уроки российско-грузинской войны для Донбасса

14:00

Обнаружен тревожный признак, указывающий на риск скорой смерти

13:00

Вращение Земли замедляется: ученые назвали возможные причины и последствия

12:00

В Индонезии запретили "тест на девственность", без которого женщин не принимали в армию

11:01

Напився "в чемодан": в аеропорту Москви чоловік спробував здати себе в багаж (відео)

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

Умер из-за телефонного звонка: наушники взорвались прямо в ухе мужчины

  11   0 10.08.2021, 07:05 | Новости, Происшествия
Умер из-за телефонного звонка: наушники взорвались прямо в ухе мужчины

Из-за взрыва молодой человек потерял сознание, в больнице у него диагностировали остановку сердца.

В Индии мужчина умер из-за взрыва проводных наушников во время телефонного звонка. 28-летний человек скончался после того, как аксессуар для смартфона взорвался прямо в его ухе. 

О происшествии со ссылкой на индийские СМИ сообщает издание ixbt, информирует UAINFO.org.

Трагический инцидент произошел в индийском штате Раджастан. Мужчина использовал наушники, говоря по телефону. В этот момент гаджет был на зарядке. В доме, где находился молодой человек, резко погас, а затем снова появился свет.

В итоге наушники взорвались прямо в ушах мужчины. Из-за этого житель Индии потерял сознание, его госпитализировали. Однако в больнице его не спасли - человек умер из-за остановки сердца.

По данным издания ixbt, мужчину, который умер из-за взрыва наушников, звали Ракеш Кумара Нагара. Сообщается, что трагедия могла произойти из-за некачественной сборки аксессуара или скачка напряжения.

Какого бренда были взорвавшиеся наушники - СМИ не уточняют. Известно, что аксессуар произвела малоизвестная индийская компания. В стране, где случилась трагедия, подобные наушники можно купить на автомобильных заправках и в маленьких магазинах.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (184)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]