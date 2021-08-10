ЕС не регистрирует китайскую вакцину CoronaVac, которую вовсю колют в Украине

Китайский препарат CoronaVac, зарегистрированный Всемирной организацией здравоохранения и используемый в Украине до сих пор не разрешен к применению в Евросоюзе, поскольку «Европа немного затягивает рассмотрение вопроса».

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью «Радио Свобода», информирует UAINFO.org.

«Возможно, это связано с отношением к самому производителю …

Мне кажется, что здесь есть политика.

Потому что, например, тот же самый Pfizer или другие вакцины рассматривались ЕМА (Европейским медицинским агентством) довольно быстро.

Вакцина CoronaVac уже почти 2 месяца находится на рассмотрении Европейского медицинского агентства.

И мы надеемся, что ЕМА примет все же взвешенное решение и признает эту вакцину уже разрешенной для использования», — сказал Кузин.

Как сообщалось ранее кампания вакцинации в Украине началась в конце февраля — примерно на два месяца позже, чем в Европейском Союзе.

Китайская вакцина CoronaVac широко используется в Украине, но не признана в Евросоюзе.