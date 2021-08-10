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Зафиксированы случаи заражения коронавирусом даже после третьей прививки

  49   0 10.08.2021, 08:04 | Новости, Общество
Зафиксированы случаи заражения коронавирусом даже после третьей прививки

Через неделю после третьей дозы COVID-вакцины коронавирусную инфекцию обнаружили у 14 израильтян.

Об этом сообщили сайт «Мако» и телеканал «Кешет-12» со ссылкой на внутренние данные Министерства здравоохранения страны, информирует UAINFO.org.

11 из них — люди в возрасте от 60 и старше, трое других — моложе 60 лет. Два человека из группы 60+, заразившихся после бустерной дозы, госпитализировали в связи с ухудшением их состояния.

Третью прививку им сделали по рекомендации медиков после того, как выяснилось, что первые две не выработали необходимой для противостояния Коронавирусная инфекции количества антител.

«Сделайте прививку, носите защитную маску, следуйте рекомендациям.

Это единственный способ избежать локдауна», — говорится в комментарии министерства здравоохранения Израиля после обнародованного СМИ сообщения.

Там также отметили, что COVID-19 был диагностирован у 14 человек из 464 810, которые получили третью прививку.

Таким образом, больные составляют 0,003%.

Израиль стал первой страной, которая начала массовую кампанию ревакцинации населения, по сути, превратившись в экспериментальную площадку, на которой проверяются протоколы применения и эффективность «бустера».

Сейчас в стране третьей дозой прививают пожилых людей старше 60 лет. Затем, судя по всему, вакцинацией охватят граждан от 40 лет и старше.

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