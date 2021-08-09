В 2023 году снимут с конвейера купе Infiniti Q60

В 2023 году закончится серийное производство купе Infiniti Q60. Об этом сообщат Automotive News со ссылкой на собственные источники.

Почему Infiniti планирует отказаться от выпуска купе Q60 - не известно. В отчете Automotive News причины не указаны.

Судя по всему, такое решение связано с тем, что в последние годы спрос на это премиальное купе заметно снизился. Так, например, в 2020 году дилерам отправили 2792 купе Infiniti Q60. Это на 44,6% меньше, чем в 2019 году. Падение продаж продолжилось и в первой половине 2021 года.

Infiniti Q60 текущего поколения появился в 2017 году. Он получил новый 3,0 л двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента или 400 л.с. и 475 Нм крутящего момента, в зависимости от комплектации. Также была версия с 2,0-л двигателем с турбонаддувом мощностью 208 л.с. Коробка передач - семиступенчатая автоматическая. Привод - задний или полный.

В рамках реструктуризации альянса Nissan-Renault-Mitsubishi, Infiniti сосредоточится на выпуске моделей, которые хорошо продаются в США и Китае. Этот бренд, видимо, откажется от автомобилей с задним приводом, таких как Q60.

autonews.ua