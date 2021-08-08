Дженнифер Энистон перестала общаться с невакцинированными друзьями

В эпоху пандемии коронавируса «нужно думать не только о себе», уверена актриса.

Дженнифер Энистон агитирует за вакцинацию от коронавируса и уже вакцинировалась сама. А также призналась, что «исключила» из своей жизни тех, кто пренебрегает прививками, передает Фокус.

Это решение 52-летней звезды «Друзей» было встречено критикой, но актриса стоит на своем.

«Мы должны заботиться не только о себе», - заявила Энистон и рассказала, что уже разорвала всякие отношения с некоторыми людьми из своего окружения, которые упрямо не желали вакцинироваться от коронавируса.

«Я только что исключила нескольких людей, которые отказывались вакцинироваться, или просто не сообщили мне, привились ли они. Это было досадно», - сказала актриса.

Фанаты спросили ее, не зря ли она боится, ведь сама Джен уже получила обе дозы вакцины. На что актриса ответила, что опасность заражения все равно существует.

«Я могу заболеть в слабой форме, но меня не отправят в больницу и я не умру. Но ведь я смогу заразить кого-то, кто невакцинирован и тем самым подвергнуть его риску. Я переживаю из-за этого. Мы все должны заботиться не только о себе», - объяснила свое решение Энистон и заявила, что «то, что вас не убивает, мутирует и пробует снова».

Она критиковала людей, выступающих против вакцинации, и называла такую позицию «позорной».

«По-прежнему существует большая группа людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор», - заявила актриса.

Напомним, когда в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, Энистон выступала за социальное дистанцирование и ношение масок.

«Сделайте это для своей семьи. И, прежде всего, для себя. Коронавирус поражает людей всех возрастов. Я верю в человечество, несмотря на многие факторы будто отговаривают нас от этого. Но я все равно верю», - резюмировала актриса.

Фото LeMonade