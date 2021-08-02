Зірвався зі скелі: в Італії під час зйомок екстремального ролика загинув відомий блогер

Альберт Дірлунд / фото instagram.com/albertdyrlund

В Італії трагічно загинув молодий блогер Альберт Дірлунд - чоловік помер під час запису "екстремального" ролика в Альпах.

Про це повідомляє Ekstra Bladet, інформує УНІАН.

Нещасний випадок стався минулого тижня. Знімаючи відео на горі Сечеда в Доломітових Альпах, 22-річний данський "ютубер" зірвався зі скелі та впав з висоти близько 190 метрів.

За ним екстрено вилетів рятувальний вертоліт, але хлопець помер на місці.

"У нас були спільні плани. Наше з ним спільне прекрасне майбутнє тільки почалося, а потім його в одну мить не стало. Сподіваюся, він чує мене, коли я щоночі заплющую очі та кажу йому, що люблю його", - написала в Instagram його дівчина Марія Андерсен.

У Альберта Дірлунда було близько 175 тисяч підписників на YouTube і понад 200 тисяч в Instagram.

УНІАН