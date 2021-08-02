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Американська спортсменка про збірну ОКР: На Олімпіаді багато людей, яких не повинно бути

  11   0 02.08.2021, 12:01 | Новости, Спорт
Американська спортсменка про збірну ОКР: На Олімпіаді багато людей, яких не повинно бути

Ліллі Кінг (Photo by James Chance/Getty Images)

Дворазова олімпійська чемпіонка в плаванні Ліллі Кінг з США натякнула на те, що російські спортсмени не повинні були виступати на Олімпіаді в Токіо.

Кінг вказала на атлетів, які змагаються без державної символіки, повідомляє Yahoo Sport, інформує НВ.

Збірна Росії виступає на цій Олімпіаді під нейтральним прапором і без гімну під назвою ОКР (Олімпіскій комітет Росії).

"Упевнена, що на цьому тижні тут - на змаганнях - було достатньо людей з певних країн, яких, ймовірно, тут бути не повинно. Я не змагалася з ким-небудь з країни, яку слід було усунути і яка замість цього відбулися легким переляком і "ребрендингом" їхнього національного прапора", - зазначила спортсменка.

За словами Кінг, присутність збірної ОКР на неї не вплинула, але вплинула на Райана Мерфі, який поступився золотом росіянину Євгену Рилова на дистанції 200 м на спині.

"Хоче він це коментувати чи ні, мені все одно. Але я знаю, що це зіпсувало його досвід, і мені дійсно шкода", - сказала Кінг, не згадуючи в своїй промові назву російської команди.

Через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) російська команда виступає під назвою ROC (Олімпійський комітет Росії, Russian Olympic Committee), а замість гімну на церемонії нагородження звучить фрагмент з Першого концерту для фортепіано з оркестром Петра Чайковського.

НВ

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